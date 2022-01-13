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26 минут назад

Иммунолог: «омикрон» станет последней мутацией COVID-19

У нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» есть все шансы стать последней мутацией вируса. Потом COVID-19 уйдет в другую популяцию. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, пишет ТАСС.

Иммунолог: «омикрон» станет последней мутацией COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, штамм «омикрон» — предвестник того, что COVID-19 исчезнет из человеческой популяции и перейдет в какую-то другую. Жемчугов отметил, что еще год назад предсказал появление штамма, обладающего сверхконтагиозностью. Он должен стать последним перед тем, как вирус максимально рассеется по всей планете. Таким образом, COVID-19 найдет нового хозяина, так как коллективный иммунитет среди людей возрос до того уровня, что вирус больше не может на них размножаться, указал Жемчугов.

Специалист также рекомендует правительствам стран отказаться от введения новых ограничительных мер. По его мнению, «омикрон» может выступить в роли «живой вакцины» и вытеснить собой все предыдущие варианты вируса.

«Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть он практически не убивает здоровых людей», — заключил Жемчугов.

Общество,Наука и техника,Наука,Владислав Жемчугов,ИТАР-ТАСС,
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