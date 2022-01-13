Иммунолог: «омикрон» станет последней мутацией COVID-19

У нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» есть все шансы стать последней мутацией вируса. Потом COVID-19 уйдет в другую популяцию. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов , пишет ТАСС .

По его словам, штамм «омикрон» — предвестник того, что COVID-19 исчезнет из человеческой популяции и перейдет в какую-то другую. Жемчугов отметил, что еще год назад предсказал появление штамма, обладающего сверхконтагиозностью. Он должен стать последним перед тем, как вирус максимально рассеется по всей планете. Таким образом, COVID-19 найдет нового хозяина, так как коллективный иммунитет среди людей возрос до того уровня, что вирус больше не может на них размножаться, указал Жемчугов.