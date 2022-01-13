Россиянин пожаловался Путину на ведьм у театра

В российском регионе православный верующий обратился к президенту России Владимиру Путину и пожаловался на фигуры ведьм, стоящие у входа в театр, пишет РЕН ТВ .

По информации телеканала, мужчину оскорбили светящиеся фигуры, установленные у театра драмы в Архангельске. Он заявил, что раньше на этом месте находились храм и могилы священнослужителей. Директор театра Сергей Самодов опроверг информацию о нахождении на месте заведения кладбища. Он отметил, что рядом с учреждением когда-то, еще до революции, стоял православный собор.