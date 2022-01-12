В МГУ ответили на новые претензии Теплякова

На психологическом факультете МГУ, где учится 9-летняя студентка Алиса Теплякова, заявили, что не разглашали ее персональные данные, пишет «Лента.ру».
Ранее отец Алисы Тепляковой предложил «не устраивать цирк вокруг ребенка». Вместо этого он предложил устроить «цирк вокруг факультета, который разглашает персональные данные девятилетней девочки».
В ответ пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих заявила, что факультет не раскрывает персональные данные, говоря о посещаемости студентки.
«В соответствии с приказом о персональных данных, который действует в МГУ и с которым все ознакомлены, то, о чем говорит Евгений Тепляков, к персональным данным не относится. Как и в законе о персональных данных, к ним относятся контактные данные, место проживания и так далее — то, что входит в личное дело при поступлении», — сказала Долгих.
Она добавила, что на психфаке не понимают суть обвинений семьи Тепляковых, так как они не выходят с вузом на прямой контакт, и общение, в основном, происходит через СМИ.