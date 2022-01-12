В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
1 час назад

Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского

Причиной смерти российского журналиста, телеведущего шоу «Прямой эфир» Михаила Зеленского, по предварительным данным, стала остановка сердца. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова, передает РИА Новости.

Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Иванова отметила, что окончательного медицинского заключения на данный момент еще нет. По информации диппредставительства, местные медики пытались спасти Зеленского, ему была оказана первая медицинская помощь, в том числе реанимационные мероприятия. Отмечается, что сейчас точная дата репатриации тела не определена. Необходимые для этого документы находятся в стадии оформления, сотрудники посольства постоянно контактируют с родственниками покойного и доминиканскими властями для ускорения этого процесса, добавил представитель дипмиссии.

Стало известно, какое наследство оставил Михаил Зеленский

Ранее сообщалось, что Михаил Зеленский умер в Доминиканской Республике в возрасте 46 лет. По данным Telegram-канала Baza, журналист отдыхал в Доминиканской Республике вместе с женой. Внезапно ему стало плохо, в связи с чем его доставили в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался.

Общество,Михаил Зеленский,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители