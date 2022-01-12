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1 час назад

В России выявили 76% штамма «омикрон» среди заболевших

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что доля штамма «омикрон» составляет 76% среди заболевших в выборке. Об этом сообщает ТАСС.

В России выявили 76% омикрона среди заболевших
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Накануне Скворцова объявила о том, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон» зарегистрирована в России. Её разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Набор реагентов разработали в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России после поручения руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. Его будут использовать при диагностике в клинических лабораториях.

Что касается новой вакцины российского производства «Конвасэл» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), то она может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года.

Ранее Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для лечения COVID-19 «Мир-19», разработанный в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства. Лекарство состоит из малых интерферирующих РНК, которые разрушают участок вирусного генома, отвечающий за способность к размножению, и носителя вируса (пептида).

Общество,Вероника Скворцова,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,
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