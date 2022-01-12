Вирусолог объяснил феномен повторного заражения COVID

«Коронавирус хочет выжить, пытается цепляться за все возможности и в том числе через какое-то время после перенесенного заболевания или прививки повторно вернуться к этому же человеку. И наша задача как ученых — минимизировать вероятность того, что, повторно вернувшись, вирус вызовет клинически значимое течение», — сказал Гущин.