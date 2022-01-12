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19 минут назад

Вирусолог объяснил феномен повторного заражения COVID

Коронавирус, пытаясь выжить, цепляется за все возможности и, в частности, спустя время повторно возвращается к тем, кто его уже ранее перенес или сделал вакцинацию. Об этом в интервью Life сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

Вирусолог объяснил феномен повторного заражения COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в феномене повторного заражения COVID-19 виновата не вакцинация, а естественный процесс.

«Коронавирус хочет выжить, пытается цепляться за все возможности и в том числе через какое-то время после перенесенного заболевания или прививки повторно вернуться к этому же человеку. И наша задача как ученых — минимизировать вероятность того, что, повторно вернувшись, вирус вызовет клинически значимое течение», — сказал Гущин.

Также вирусолог подчеркнул, что большое количество штаммов COVID-19 является вполне нормальным, так как современные технологии позволяют их выявить. Справиться с новыми вариантами ковида, по словам Гущина, поможет только коллективный иммунитет, который можно выработать с помощью вакцинации и ревакцинации. Кроме того, по мнению вирусолога, «какой-то штамм COVID-19 может стать сезонным».

Общество,Владимир Гущин,
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