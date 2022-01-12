В Минздраве рассказали о необходимости бустерной прививки от коронавируса

«Бустерная прививка по рекомендациям целесообразна для всех, но в первую очередь надо защитить наиболее уязвимые группы: это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, пациенты с артериальной гипертензией, с ожирением, с сахарным диабетом. То есть это те группы граждан, у которых течение новой коронавирусной инфекции может быть тяжелым», — сказала она.