В Минздраве рассказали о необходимости бустерной прививки от коронавируса

Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина назвала категории граждан, которым в первую очередь необходимо сделать повторную прививку.
«Бустерная прививка по рекомендациям целесообразна для всех, но в первую очередь надо защитить наиболее уязвимые группы: это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, пациенты с артериальной гипертензией, с ожирением, с сахарным диабетом. То есть это те группы граждан, у которых течение новой коронавирусной инфекции может быть тяжелым», — сказала она.
Специалист также напомнила, что бустерная вакцинация хорошо переносится.
«Ревакцинация проводится теми же вакцинами, что и вакцинация, поэтому она так же эффективна и безопасна, как вакцинация. По опыту чаще всего мы видим, что бустерная вакцинация переносится достаточно неплохо. Разработчики вакцин описывают, что “Спутник V” активен и в отношении новых штаммов. Я цитирую то, что говорит научный коллектив Александра Леонидовича Гинцбурга», — подчеркнула Драпкина.