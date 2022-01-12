В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
1 час назад

Вирусолог заявил о начале пятой волны COVID-19  в России

Пятая волна коронавируса, вызванная новым омикрон-штаммом, уже началась в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта Петр Чумаков.

Вирусолог заявил о начале пятой волны COVID-19 в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас мы увидим взрывообразный рост заболеваемости. Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьезный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну. Долгое время нам его удавалось как-то сдерживать за счет того, что Россия имеет не так много контактов по сравнению с Европой. Тем не менее сейчас заболеваемость вспыхнет, как и там», — сказал Петр Чумаков.

Вирусолог уверен, что первый удар пятой волны коронавируса примет на себя Москва, но в дальнейшем затронет и другие районы. При этом, по словам Чумакова, по масштабу она будет более мощной, чем другие.

«Однако смертность, по-видимому, не будет расти, потому что омикрон не очень патогенный штамм», — отметил он.

Коллега вирусолога Анатолий Альтштейн его мнение насчет начала пятой волны COVID-19 в России не разделяет.

«Такие колебания могут носить статистический характер и ни о чем не говорить. Нужно подождать еще пару дней. Если будет тенденция вверх, то это будет омикрон, конечно», — пояснил Альтштейн.

На 12 января в России выявили почти 18 тысяч новых случаев зараженных коронавирусом, подобный прирост в стране наблюдается уже второй день.

Общество,Анатолий Альтштейн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители