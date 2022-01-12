Вирусолог заявил о начале пятой волны COVID-19  в России

Пятая волна коронавируса, вызванная новым омикрон-штаммом, уже началась в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта Петр Чумаков.
«Сейчас мы увидим взрывообразный рост заболеваемости. Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьезный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну. Долгое время нам его удавалось как-то сдерживать за счет того, что Россия имеет не так много контактов по сравнению с Европой. Тем не менее сейчас заболеваемость вспыхнет, как и там», — сказал Петр Чумаков.
Вирусолог уверен, что первый удар пятой волны коронавируса примет на себя Москва, но в дальнейшем затронет и другие районы. При этом, по словам Чумакова, по масштабу она будет более мощной, чем другие.
«Однако смертность, по-видимому, не будет расти, потому что омикрон не очень патогенный штамм», — отметил он.
Коллега вирусолога Анатолий Альтштейн его мнение насчет начала пятой волны COVID-19 в России не разделяет.
«Такие колебания могут носить статистический характер и ни о чем не говорить. Нужно подождать еще пару дней. Если будет тенденция вверх, то это будет омикрон, конечно», — пояснил Альтштейн.
На 12 января в России выявили почти 18 тысяч новых случаев зараженных коронавирусом, подобный прирост в стране наблюдается уже второй день.