Вирусолог заявил о начале пятой волны COVID-19  в России

«Сейчас мы увидим взрывообразный рост заболеваемости. Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьезный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну. Долгое время нам его удавалось как-то сдерживать за счет того, что Россия имеет не так много контактов по сравнению с Европой. Тем не менее сейчас заболеваемость вспыхнет, как и там», — сказал Петр Чумаков.