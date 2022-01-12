Психолог раскрыла ошибки воспитания в семье Тепляковых

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений воспитывает дочь «как продолжение себя», что, в свою очередь, с наибольшей вероятностью сформирует у ребенка психотравму. Об этом психолог Алиса Метелина рассказала Pravda.Ru .

«Это всегда травма, потому что в подобных ситуациях это происходит не разово, а такая стратегия воспитания. Травмы связаны с тем, каким ты должен быть. Задача родителей — быть зеркалом для ребенка, отражать ему его самого», — пояснила специалист.

По словам Метелиной, уже с двух лет у человека начинает формироваться основа, на которой будет строиться его дальнейшее взаимодействие с окружением. Психолог отметила, что ребенок не должен жить для соответствия ожиданиям своих родителей. Она добавила, что родители должны любить своего ребенка как с «белым бантом», так и с «драными коленками».