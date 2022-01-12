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1 час назад

Психолог раскрыла ошибки воспитания в семье Тепляковых

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений воспитывает дочь «как продолжение себя», что, в свою очередь, с наибольшей вероятностью сформирует у ребенка психотравму. Об этом психолог Алиса Метелина рассказала Pravda.Ru.

Психолог раскрыла ошибки воспитания в семье Тепляковых
Фото: Первый каналПервый канал

По ее мнению, главная задача родителей - быть «зеркалом» для своего ребенка.

«Это всегда травма, потому что в подобных ситуациях это происходит не разово, а такая стратегия воспитания. Травмы связаны с тем, каким ты должен быть. Задача родителей — быть зеркалом для ребенка, отражать ему его самого», — пояснила специалист.

По словам Метелиной, уже с двух лет у человека начинает формироваться основа, на которой будет строиться его дальнейшее взаимодействие с окружением. Психолог отметила, что ребенок не должен жить для соответствия ожиданиям своих родителей. Она добавила, что родители должны любить своего ребенка как с «белым бантом», так и с «драными коленками».

«В 17-18 лет дети не могут поступить на платное в МГУ, а тут девятилетняя девочка все сдала. Это здорово, она молодец. Но, кроме учебы, есть остальная жизнь. В данной ситуации отец Алисы осуществляет насилие над ребенком, лишает ее детства», — пояснила Метелина.

Ранее представители Московского государственного университета сообщили, что Алиса Теплякова не пришла на зачеты и экзамены в конце учебного семестра, а в последний раз девочку видели на учебе 8 сентября.

Общество,Алиса Теплякова,МГУ,
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