Здание Эрмитажа перекрасят

В Санкт-Петербурге решили перекрасить Зимний дворец, где располагается музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Государственный Эрмитаж». Реставраторы сохранят традиционную цветовую гамму, говорится на сайте Эрмитажа.

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Реставрация здания запланирована на 2023 год, сколько времени продлятся работы не сообщается. Специалисты традиционно остановятся на зеленом цвете. Однако они выберут более более светлый, пастельный оттенок.

Нынешнюю трехцветную окраску власти утвердили после Великой Отечественной войны. Она сменила серый защитный оттенок военного периода. В музее сочли современное цветовое решение удачным. С ними согласились и горожане, которые приняли участие в опросе Эрмитажа.