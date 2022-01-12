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1 час назад

Врач назвал срок появления смертельного осложнения у перенесших COVID-19

Инсульт может произойти у перенесших COVID-19 в первые недели после выписки из больницы. Такой срок появления смертельного осложнения в беседе с KP.RU назвал главный невролог Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Олег Виноградов.

Врач назвал срок появления смертельного осложнения у перенесших COVID
Фото: ТАССТАСС

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По результатам исследований, общий процент инсультов после всех форм COVID-19, включая легкие и бессимптомные, составляет 1,3 процента, отметил российский врач.

Виноградов считает, что у перенесших COVID-19 в тяжелой форме, особенно с цитокиновым штормом, риск инсульта заметно выше. Переболевшим коронавирусом гражданам невролог посоветовал подобрать индивидуальную схему профилактики.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко сообщала о вытесняющей коронавирус инфекции. По ее словам, в Санкт-Петербурге распространяется парагрипп, с которым госпитализируют чаще, чем с COVID-19. Эсауленко отметила, что симптомы парагриппа похожи на коронавирус, а стандартная противогриппозная вакцина против этой болезни не действует.

Общество,Олег Виноградов,Комсомольская правда,
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