«Это потрясающе»: Путин призвал готовиться к новому удару пандемии

Президент России Владимир Путин описал высокий рост числа заражений коронавирусом в США фразой «это просто потрясающе». Слова главы государства, сказанные в ходе совещания с членами правительства, приводит Telegram-канал «Пул N3».

«Весь мир [затронут новым штаммом]. В США 1,3 миллиона заболевших, это просто потрясающе!» — заявил российский лидер, комментируя распространение в мире омикрон-штамма.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в ряде стран Европы.

Ранее Путин также допустил, что в России возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной, и дал правительству две недели для того, чтобы подготовиться к новому удару пандемии COVID-19.

Президент России Владимир Путин считает, что у страны есть примерно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии.

"Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться", - сказал глава государства в среду на совещании с членами правительства.

Так он отреагировал на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса и его нового штамма "омикрон".

Путин считает необходимым как следует подготовиться к возможной новой волне ковида во всех регионах страны.

"Для того, чтобы эффективно работать, нужна мобилизация учреждений разного рода - и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможному удару этого вируса на новом витке", - подчеркнул президент.

"Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь - это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе в страны со сложной эпидобстановкой, поэтому нужно быть к этому [росту заболеваемости ковидом в РФ] готовыми", - объяснил глава государства.

Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину "в самое ближайшее время проработать это с регионами Российской Федерации".

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень сложная, возможны новые вспышки заболеваемости, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства по видеосвязи.

"Совершенно очевидно то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных вспышек [заболеваемости], тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране", - сказал глава государства.

Он констатировал, что тема борьбы с ковидом продолжает оставаться актуальной, причем не только в РФ, но и по всему миру.

Президент заметил, что праздники "постепенно заканчиваются".

"Как мы видим, проходят ровно, спокойно", - сказал он.

Наращивание тестирования и вакцинации

Президент призвал увеличивать объемы тестирования на коронавирус в стране, а также продолжать и наращивать прививочную кампанию.

Глава государства обратил особое внимание на готовность больничной сети и промышленности страны к возможной новой волне эпидемии.

"Тестирование нужно наращивать, вы правы абсолютно, - согласился Путин, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой. - Нужно это сделать. И вакцинирование продолжить".

Президент пояснил, что на днях обсуждал эту тему с главами некоторых регионов.

"Есть вопросы, и нужно их оперативно решать", - отметил он.

Путин вновь обратился к теме прививок и повторил: "Нужно наращивать вакцинирование, наращивать".

"Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства [Михаила Мишустина] проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время", - подчеркнул президент.

Новый подъем заболеваемости ковидом в России из-за распространения омикрон-штамма неизбежен, заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По оценке главы государства, у страны есть еще "пара недель", чтобы подготовиться к очередной волне эпидемии, а правительство намерено представить новые меры уже к концу недели.

ТАСС собрал ключевые заявления по ситуации с коронавирусом, прозвучавшие на встрече.

Новая волна неизбежна

Число выявленных в России случаев заражения "омикроном" за сутки достигло 698, сообщила Голикова. Из ее слов следует, что за сутки оно увеличилось более чем вдвое - во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о 305 случаях.

Нового подъема заболеваемости в стране из-за омикрон-штамма не избежать, признала вице-премьер. По оценке Путина, у России "есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться".

Первой с новой волной эпидемии, как и раньше, столкнется Москва, уверена Голикова. Накануне мэр столицы Сергей Собянин прогнозировал значительный рост заболеваемости в городе уже в ближайшие 7-10 дней.

Как намерены бороться

Президент призвал наращивать тестирование на коронавирус, которое в новогодние праздники сократилось, и темпы вакцинации. Он попросил премьер-министра Михаила Мишустина "проработать" вопрос прививочной кампании с регионами "в самое ближайшее время".

Правительство намерено представить новые предложения по мерам против "омикрона" к концу недели. Что войдет в этот пакет мер, пока не известно.

Предыдущий план, представленный Голиковой в середине декабря, состоял из четырех блоков: создания барьеров для распространения инфекции, соблюдения профилактических мер (включая повышение эффективности тест-систем), поддержания повышенной готовности системы здравоохранения и поддержки медиков, занятых в борьбе с ковидом. Каких-либо дополнительных ограничений он не предполагал, и вице-премьер перед Новым годом только призывала региональные власти на период каникул не отказываться от действующих мер.

Какова ситуация сейчас

Заболеваемость ковидом в России снижается уже несколько недель. Вслед за ней сокращается число болеющих - сейчас под наблюдением врачей находятся около 471,5 тыс. человек, что почти в три раза меньше, чем на пике в ноябре 2021 года. При этом три четверти из них, по словам Голиковой, лечатся амбулаторно.

Падает и смертность - согласно оперативным данным, которые привела вице-премьер, в декабре минувшего года она оказалась на 16,4% ниже, чем в ноябре.

Вместе с тем, признала Голикова, данные о спаде заболеваемости "не совсем реалистичны" из-за снижения охвата тестированием - в новогодние праздники он упал ниже норматива. Уровень тестирования на ковид сократился в 66 из 85 регионов страны, и в ближайшее время в субъекты Федерации дополнительно направят 3 млн тест-систем.

Директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с «Интерфаксом» назвал способ защитить россиян от всех штаммов COVID-19, заявив, что нужно прививать от коронавируса 500-700 тысяч человек в день.

«А те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода "зонтиком" накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, "Спутник" действует», — сказал Гинцбург.

По его словам, на данный момент российская вакцина «Спутник V» действует против всех известных вариантов коронавируса. «Нам с ним повезло», — отметил Гинцбург.

Из-за бума вакцинации в конце ноября — начале декабря прошлого года, вероятно, пик омикрона в России будет сглажен. Такое предположение сделал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с «Лентой.ру».

Ученые проверяли, каким образом вакцинация действует на новый южноафриканский штамм, сообщил врач. Выяснилось, что люди, которые прошли вакцинацию недавно, в пределах полутора месяцев, частично защищены от заражения.

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«Люди, которые были вакцинированы недавно, то есть месяц-полтора назад, защищаются от заражения, а дальше уже теряется эффект. У нас огромное количество людей вакцинировались в конце ноября — начале декабря. Поэтому, возможно, пик омикрона у нас будет немножко сглажен, и все это пройдет полегче», — предположил Болибок.

Он заявил, что те, кто привился за указанный срок, точно будут защищены до февраля. Тем же, кто прошел вакцинацию более шести месяцев назад, врач порекомендовал пройти срочную ревакцинацию.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг информацию о легком течении южноафриканского штамма. По словам министра, о тяжелом течении южноафриканского варианта свидетельствуют данные зарубежных стран, где доминирует омикрон-штамм. В них реанимационные и обычные койки заполнены, подчеркнул Мурашко.

При нынешних темпах распространения штамма "омикрон" в ближайшие шесть-восемь недель вирусом заразятся более половины европейцев. Об этом заявил на брифинге глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME).

"Данные, собранные за последние недели, подтверждают, что "омикрон" обладает высокой способностью к распространению, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован", - отметил Клюге (цитата по ТАСС).

По его словам, в первую неделю 2022 года в Европе выявили семь миллионов новых случаев COVID-19. За две недели эта цифра выросла в два раза.

"Показатели смертности остаются стабильными и продолжают оставаться самыми высокими в странах с высокой заболеваемостью COVID-19 в сочетании с более низким уровнем охвата вакцинацией", - подчеркнул Клюге.

Представитель ВОЗ добавил, что "омикрон" быстро становится доминирующим штаммом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

Ранее замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что летальность "омикрон"-штамма в 4-17 раз ниже, чем у других вариантов коронавируса. Кроме того, испытания на лабораторных животных показали эффективность российской вакцины "Спутник V" против "омикрона". При этом, по словам ученого, говорить о "легкости" этого штамма нельзя, поскольку "омикрон" распространяется быстрее других вариантов вируса.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Сейчас случаи заражения "омикрон"-штаммом зафиксированы в десятках стран, в том числе и в России.

Новый коронавирусный штамм «омикрон» займет в мире доминирующее положение, однако до конца этого года переживет «падение». Об этом в интервью радио Sputnik рассказал токсиколог, врач-терапевт Алексей Водовозов.

По его словам, в 2021 году то же самое произошло с штаммом COVID-19 «дельта», который пережил восхождение и падение.

«Все было вокруг этого одного штамма. Я думаю, что, наверное, в 2022 году будет восхождение и падение «омикрона», — заявил эксперт.

При этом, по словам Водовозова, в настоящее время точный прогноз по поводу того, во что выльется это «падение», дать нельзя. Врач подчеркнул, что это не будет означать исчезновение «омикрона». Врач также напомнил, что единственным способом снизить риск инфицирования коронавирусом является вакцинация.

«Население планеты у нас привито только где-то на 50%, но это очень неравномерно. <...> Его [коронавирус] могут «изгнать» с некоторых территорий, где высокий процент привитых, но у него все равно будут территории, где большое количество людей к нему чувствительны», — отметил медик.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину против COVID-19 «Спутник V» не потребуется модифицировать под новый штамм коронавируса «омикрон». По его словам, «Спутник V» устойчив к различным штаммам коронавирусной инфекции. Как подчеркнул Гинцбург, число людей, ежедневно проходящих вакцинацию в РФ, должно возрасти в 10 раз, это позволит добиться нужного уровня коллективного иммунитета.

Пандемия коронавируса будет продолжаться не менее года, а затем COVID-19 станет сезонным заболеванием. Такой прогноз дал директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

«Этот цикл, я думаю, что еще год должен продолжаться. А потом мы спокойно перейдем на ежегодную вакцинацию по типу гриппа, и вакцина от COVID войдет в календарь прививок, и думаю, что все будет вот так стабильно», — сказал Ишмухаметов 11 января в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

По мнению создателя «КовиВака», за это время один из штаммов коронавируса должен вытеснить все остальные. Ишмухаметов предположил, что если существующие на тот момент вакцины сумеют справиться с таким штаммом, тогда пандемия станет обычной сезонной болезнью.