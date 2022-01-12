Главный кардиолог Минздрава рассказал о важности вакцинации от COVID-19

«И, само собой, повышается риск тромбоэмболических осложнений, о чем мы все уже хорошо знаем. Причем речь идет как о микрососудистом характере поражений, что типично для коронавирусной инфекции, так и о повышении риска образования тромбов в крупных венах. Вакцинация и последующая ревакцинация снижают риски более тяжелого течения коронавирусной инфекции, способствуют меньшей выраженности воспалительного процесса, а это, в свою очередь, снижает риски обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний, о которых я говорил. Соответственно, снижается риск осложнений или смертельных исходов», — заключил Бойцов.