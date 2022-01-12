Главный кардиолог Минздрава рассказал о важности вакцинации от COVID-19

Вакцинация и последующая ревакцинация снижают риски более тяжелого течения коронавирусной инфекции, способствуют меньшей выраженности воспалительного процесса, а это, в свою очередь, снижает риски обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал «Газете.Ru» главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.
«Давно известно, что инфекционные заболевания, в том числе такие как грипп, имеют свойство провокации обострения течения имеющихся хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Это касается и коронавирусной инфекции. Сердечно-сосудистые заболевания не являются дополнительным фактором риска в плане заболеваемости, но это дополнительный фактор риска в плане более тяжелого течения за счет обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Это влияет и на показатели смертности, потому что это фактор риска и перевода пациента в интенсивную терапию, в реанимацию, и повышения фактора летальности», — говорит академик.
К этим сердечно-сосудистым заболеваниям в первую очередь относится ишемическая болезнь сердца в силу своей наибольшей распространенности, что проявляется обострением течения, в том числе по варианту инфаркта миокарда. Кроме того, это декомпенсация сердечной недостаточности у лиц, имеющих скомпрометированную функцию сердца по факту ранее перенесенного заболевания, в том числе инфаркта миокарда. Наконец, это нарушение сердечного ритма – если они имеют периодический, так называемый пароксизмальный характер, то в условиях инфекции, в том числе коронавирусной инфекции, повышается риск из осложнения.
«И, само собой, повышается риск тромбоэмболических осложнений, о чем мы все уже хорошо знаем. Причем речь идет как о микрососудистом характере поражений, что типично для коронавирусной инфекции, так и о повышении риска образования тромбов в крупных венах. Вакцинация и последующая ревакцинация снижают риски более тяжелого течения коронавирусной инфекции, способствуют меньшей выраженности воспалительного процесса, а это, в свою очередь, снижает риски обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний, о которых я говорил. Соответственно, снижается риск осложнений или смертельных исходов», — заключил Бойцов.