Голикова назвала первым оказавшийся под ударом нового штамма коронавируса регион

«Мы уже сейчас понимаем, (...) что нового эпидемического подъема нам не избежать. И мы понимаем, что скорее всего столичный регион, как эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма», — констатировала вице-премьер.