Голикова назвала первым оказавшийся под ударом нового штамма коронавируса регион

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Москву регионом, который первым примет на себя удар нового штамма коронавируса. Именно столица столкнется с ростом заболеваемости из-за омикрона, заявила политик во время совещания президента Владимира Путина с правительством. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» в YouTube.
«Мы уже сейчас понимаем, (...) что нового эпидемического подъема нам не избежать. И мы понимаем, что скорее всего столичный регион, как эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма», — констатировала вице-премьер.
Голикова также подчеркнула, что правительство в данной ситуации должно принять исчерпывающие меры для нераспространения инфекции.