В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
1 час назад

Голикова назвала первым оказавшийся под ударом нового штамма коронавируса регион

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Москву регионом, который первым примет на себя удар нового штамма коронавируса. Именно столица столкнется с ростом заболеваемости из-за омикрона, заявила политик во время совещания президента Владимира Путина с правительством. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» в YouTube.

Голикова назвала первым оказавшийся под ударом нового штамма коронавируса регион
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уже сейчас понимаем, (...) что нового эпидемического подъема нам не избежать. И мы понимаем, что скорее всего столичный регион, как эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма», — констатировала вице-премьер.

Голикова также подчеркнула, что правительство в данной ситуации должно принять исчерпывающие меры для нераспространения инфекции.

Общество,Татьяна Голикова,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители