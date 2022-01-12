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24 минуты назад

17 946 случаев COVID выявлено в России за сутки

За минувшие сутки в России было выявлено 17 946 новых случаев коронавируса, в 14,8% из которых не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

17 946 случаев COVID выявлено в России за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольшее число заболевших было зафиксировано в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659) и Московской области (1238). Наименьшие темпы прироста за сутки в Республиках Калмыкия и Тыва (0,04%), Оренбургской области и Удмуртии (0,05%),а также в Ямало-Ненецком автономном округе и в Крыму (0,06%).

За последние 24 часа от коронавируса скончались 745 человек. При этом 26 346 пациентов, перенесших коронавирус, были выписаны из больниц, в том числе 2826 человек в Москве и 2468 - в Санкт-Петербурге.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за минувшую неделю в мире коронавирусом заразились более 15 млн человек, что стало новым антирекордом. Так, в Европе был зафиксирован рост заболеваемости на 31%, в Америке на 78%. Но самое большое число заболевших оказалось в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе, где выявлено соответственно на 418% и на 122% больше новых случаев заражения, чем за предшествующую неделю.

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