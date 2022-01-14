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10 минут назад

Гинцбург сообщил, что бессимптомно переболел «омикроном» благодаря «Спутнику V»

Те граждане, которые привились российской вакциной «Спутник V», с большой долей вероятности не заболеют штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом в пятницу, 14 января, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил о перенесенном «омикроне»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также добавил, что ранее сам заболел «омикроном», однако перенес заболевание бессимптомно благодаря вакцине.

По словам Гинцбурга, некоторые люди могут оставаться в неведении о своей болезни, пока не сдадут тест на антитела.

— Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован, — пояснил специалист.

Он подытожил, что в его случае результаты теста показали очень высокие титры антител к «омикрону» после поездки, передает РИА Новости.

Накануне иммунолог Владимир Болибок рассказал, что люди, которые заболели штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», редко ощущают боли в грудной клетке. По его словам, такой симптом характерен для тех пациентов, у которых развивается пневмония, затрагивающая плевру. При этом в случае инфицирования штаммом «омикрон» люди могут скончаться только при очень серьезном поражении организма.

Общество,Владимир Болибок,Александр Гинцбург,РИА Новости,
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