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1 час назад

Кипр начнет принимать туристов по экспресс-тесту на коронавирус

С 14 января Кипр разрешит иностранцам предъявлять по прилете не только ПЦР-тесты, но и экспресс-тесты на коронавирус для допуска в страну. Соответствующее решение приняло правительство островного государства.

Кипр начнет принимать туристов по экспресс-тесту на коронавирус
Фото: Агентство "Москва"/Денис ГришкинАгентство "Москва"/Денис Гришкин

"Начиная с 5 часов утра (06:00 по Москве. – Прим. ред.) 14 января для прибывающих в Республику Кипр с туристическими целями допускается предъявление результатов ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прилета, или экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанного не раньше чем за 24 часа", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Тем не менее всем авиапассажирам старше 12 лет придется проходить ПЦР-тест по прибытии, а также экспресс-тест спустя 72 часа после этого. В первом случае требование распространяется на всех туристов, включая вакцинированных, во втором – также всех, за исключением тех, кто привился бустерной дозой того или иного препарата.

9 января Израиль разрешил въезд туристам, привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", при соблюдении определенных требований. Помимо предъявления сертификата о вакцинации, иностранцам потребуется сдать серологический анализ крови на наличие антител к коронавирусу.

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