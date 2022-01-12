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48 минут назад

Онкобольная Александра Яковлева перестала выходить на связь с поклонниками в соцсетях

Актриса Александра Яковлева прекратила вести блог в Instagram с сентября прошлого года. Поклонники связали ее уход из социальных сетей с ухудшением самочувствия.

Онкобольная Александра Яковлева перестала выходить на связь
Фото: instagram.com / @yakovlevaleksandrainstagram.com / @yakovlevaleksandra

Александра Яковлева несколько лет назад решила оставить актерскую карьеру и вернулась в родной Калининград. Последняя публикация артистки в социальных сетях посвящена ее проигрышу на выборах. Тогда Яковлева заверила, что не расстраивается и намерена продолжить заниматься политикой.

С момента публикации последнего поста прошло около четырех месяцев. Поклонники всерьез обеспокоены состоянием Яковлевой, которая резко ушла из социальной сети. Ситуацию усугубляет ее диагноз — рак груди четвертой стадии. Фанаты считают, что актрисе стало хуже, поэтому она перестала выходить на связь.

«Александра – вы такая умница, красавица и очень сильная. Вы обязательно поправитесь – главное верить!» — пишут поклонники в социальных сетях.

Яковлева с детства занималась танцами и училась играть на скрипке. Ее театральная карьера началась в театре «Суббота». Многим она известна по ролям в фильмах «Экипаж» и «Чародеи».

Общество,Александра Яковлева,
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