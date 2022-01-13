Названы причины переезда Куравлева в дом престарелых

«Мы не лечебное учреждение, к нам привозят пожилых людей на период отпуска родственников или командировки, или пожилые люди сами хотят находиться в социальной среде. В данном случае нужна была помощь по уходу», — поделилась Манерова. Она подчеркнула, что родственники хорошо заботились о Куравлеве, однако из-за занятости на работе не могли обеспечить ему полноценный круглосуточный уход. «Они очень тщательно выбирали центр. В последнее время Леонид Вячеславович замкнулся, и его родные понимали, что здесь он будет среди людей, это ему поможет», — добавила она.