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33 минуты назад

В Европе рассказали о процессе одобрения «Спутника V»

Процедура постепенной экспертизы российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в настоящее время продолжается, сообщили в пресс-службе Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА, пишет РИА Новости.

В Европе рассказали о процессе одобрения «Спутника V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В контексте оценки вакцины «Спутник V» европейские инспекторы провели проверки надлежащей клинической практики и надлежащей производственной практики в России в течение 2021 года. Пока оценка продолжается, ЕМА не может комментировать изученную информацию (в том числе результаты инспекций). Подробная информация о проверке, включая проведенные инспекции, будет содержаться в финальном докладе ЕМА», - сообщили в регуляторе.

Там добавили, что доклад опубликуют после окончания процедуры оценки вакцины.

В ЕМА отметили, что возможные сроки принятия решения по одобрению российской вакцины могут быть названы, когда целевая группа ЕМА предложит разработчику вакцины подать заявку в агентство на получение регистрационного удостоверения.

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов ранее сообщил, что специалисты ЕМА дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов «Спутника V» и проведения клинических исследований российской вакцины.

«Спутник V» проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам с 4 марта 2021 года.

Вакцина уже одобрена в 71 стране, где проживают 4 миллиарда человек, что составляет более половины населения Земли.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.

Общество,Денис Логунов,РИА Новости,
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