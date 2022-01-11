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35 минут назад

«Аэрофлот» возобновит рейсы еще в три города Казахстана

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в казахстанские города Актобе, Костанай и Караганду. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Аэрофлот» возобновит рейсы еще в три города Казахстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 15 января планируется выполнение рейсов Москва — Актобе — Москва (SU1948/1949). С 16 января — Москва — Костанай — Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва — Караганда — Москва (SU1936/1937)», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что в связи с действующими ограничениями на территории Казахстана полеты в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику.

Ранее с 10 января авиакомпания возобновила регулярные рейсы в столицу республики Нур-Султан.

Общество,Аэрофлот,
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