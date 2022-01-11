«Аэрофлот» возобновит рейсы еще в три города Казахстана

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в казахстанские города Актобе, Костанай и Караганду. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«С 15 января планируется выполнение рейсов Москва — Актобе — Москва (SU1948/1949). С 16 января — Москва — Костанай — Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва — Караганда — Москва (SU1936/1937)», — говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе отметили, что в связи с действующими ограничениями на территории Казахстана полеты в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику.
Ранее с 10 января авиакомпания возобновила регулярные рейсы в столицу республики Нур-Султан.