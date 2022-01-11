В Москве выдали первый паспорт «негражданина»

Первый человек получил временное удостоверение личности в Москве, сообщила член ОНК Москвы и СПЧ Ева Меркачева.
«Первым человеком в Москве, который получил зеленый «паспорт негражданина» – временное удостоверение личности, – стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», – цитирует Меркачеву РИА «Новости».
Она добавила, что, по рассказу самого мужчины, родился он в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу мужчина не ходил.
"Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", - привела слова мужчины правозащитница.
Закон о выдаче лицам без гражданства, временно находящихся в России, удостоверений личности был подписан президентом в феврале 2021 года. Удостоверение позволяет работать без оформления разрешительных документов. Временное удостоверение выдается на 10 лет.