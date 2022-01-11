В Москве выдали первый паспорт «негражданина»

«Первым человеком в Москве, который получил зеленый «паспорт негражданина» – временное удостоверение личности, – стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», – цитирует Меркачеву РИА «Новости».