Поргина рассказала о состоянии Куравлева

Состояние народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, госпитализированного 5 января с подозрением на вирусную пневмонию, остается без изменений. Об этом рассказала подруга актера Людмила Поргина газете «Вечерняя Москва».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Плохо он себя чувствует, состояние не улучшилось, за ним следят врачи», - заявила Поргина.

Она сообщила, что говорила по телефону с сыном Леонида Куравлева. Тот сказал, что точный диагноз его отцу до сих пор не поставили.

Актриса подтвердила, что Куравлева госпитализировали из пансионата для пожилых людей. По словам Поргиной, многие ее друзья из актерской среды отдали квартиры детям и переехали в театральный дом престарелых.