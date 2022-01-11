Поргина рассказала о состоянии Куравлева

Состояние народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, госпитализированного 5 января с подозрением на вирусную пневмонию, остается без изменений. Об этом рассказала подруга актера Людмила Поргина газете «Вечерняя Москва».
«Плохо он себя чувствует, состояние не улучшилось, за ним следят врачи», - заявила Поргина.
Она сообщила, что говорила по телефону с сыном Леонида Куравлева. Тот сказал, что точный диагноз его отцу до сих пор не поставили.
Актриса подтвердила, что Куравлева госпитализировали из пансионата для пожилых людей. По словам Поргиной, многие ее друзья из актерской среды отдали квартиры детям и переехали в театральный дом престарелых.
Накануне стало известно, что 85-летний Леонид Куравлев, звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Живет такой парень» и др., находится в реанимации больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии. Актеру сделали два теста на коронавирус, оба оказались отрицательными. Куравлев находится на кислородной поддержке, но дышит самостоятельно.