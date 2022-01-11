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1 час назад

Поргина рассказала о состоянии Леонида Куравлева

Состояние народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, госпитализированного 5 января с подозрением на вирусную пневмонию, остается без изменений. Об этом рассказала подруга актера Людмила Поргина газете «Вечерняя Москва».

Поргина рассказала о состоянии Куравлева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Плохо он себя чувствует, состояние не улучшилось, за ним следят врачи», - заявила Поргина.

Она сообщила, что говорила по телефону с сыном Леонида Куравлева. Тот сказал, что точный диагноз его отцу до сих пор не поставили.

Актер Леонид Куравлев госпитализирован в Коммунарку

Актриса подтвердила, что Куравлева госпитализировали из пансионата для пожилых людей. По словам Поргиной, многие ее друзья из актерской среды отдали квартиры детям и переехали в театральный дом престарелых.

Накануне стало известно, что 85-летний Леонид Куравлев, звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Живет такой парень» и др., находится в реанимации больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии. Актеру сделали два теста на коронавирус, оба оказались отрицательными. Куравлев находится на кислородной поддержке, но дышит самостоятельно.

Общество,Людмила Поргина,Леонид Куравлев,Вечерняя Москва,
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