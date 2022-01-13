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39 минут назад

Чеченцы вышли на массовые сходы после инцидента с чиновником из Ингушетии

Жители некоторых чеченских городов и сел вышли на массовые сходы, чтобы выразить свое возмущение действиями так называемых провокаторов (таковыми их считают чеченские власти — прим. «Ленты.ру») из Ингушетии после инцидента с местным чиновником Яхьей Хадзиевым, который обнял главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в своем Instagram-аккаунте.

Чеченцы вышли на массовые сходы после инцидента с чиновником из Ингушетии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в городе Гудермес перед тысячей собравшихся выступил командир полка полиции специального назначения Замид Чалаев и кадий Гудермесского района Амир Абдулмуслимов — они осудили недостойное поведение отдельных представителей соседней республики.

Аналогичное мероприятие состоялось в селе Беной. Глава администрации Ножай-Юртовского района Асланбек Музуруев отметил, что высказывания ингушских провокаторов призваны очернить репутацию чеченского народа и пытаются разделить братские народы, разжигая вражду в соцсетях.

Встреча Кадырова с Хадзиевым, вызвавшая недовольство у ингушской стороны, состоялась в начале января. Бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии встретил главу Чечни на свадьбе сына потомка проповедника, чеченского суфийского шейха и основателя движения зикристов Кунта-хаджи Кишиева. Хадзиев, приветствуя Кадырова, приобнял его, за что был резко раскритикован представителями тейпа.

После этого он принес извинения за произошедшее. Кадыров же в ответ раскритиковал ингушскую общественность. Позднее Хадзиев записал еще одно видеообращение, в котором заявил, что признает вину и просит у главы Чечни прощения за свое высказывание.

Новый конфликт из-за земель между Чечней и Ингушетией начался в октябре 2021 года. Жителей Ингушетии возмутили ремонтные работы на границе, они сочли это очередной провокацией соседей. В ответ глава Чечни пригрозил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым».

Общество,Рамзан Кадыров,Lenta.ru,
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