Тепляков отреагировал на заявление МГУ об экзаменах дочери

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой прокомментировал заявление университета о ее неявке на экзамены зимней сессии.

По словам Евгения Теплякова, его дочь не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины.

«Алиса не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины <...> Естественно, я могу это доказать», - заявил он РИА «Новости».

Тепляков также отметил, что его дочь продолжает учиться в МГУ, а факультет психологии должен соблюдать закон и «уважать персональные данные».

Накануне на психологическом факультете МГУ заявили, что студентка Алиса Теплякова не появлялась на зимней сессии с 24 декабря. Представители университета заявили, что попытки связаться с официальными представителями девятилетней студентки «не увенчались успехом». На факультете указали, что не знают о намерении Алисы продолжить учебу, но если она сдаст сессию, ей готовы предоставить индивидуальный план обучения.