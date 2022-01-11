Тепляков отреагировал на заявление МГУ об экзаменах дочери

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой прокомментировал заявление университета о ее неявке на экзамены зимней сессии.
По словам Евгения Теплякова, его дочь не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины.
«Алиса не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины <...> Естественно, я могу это доказать», - заявил он РИА «Новости».
Тепляков также отметил, что его дочь продолжает учиться в МГУ, а факультет психологии должен соблюдать закон и «уважать персональные данные».
Накануне на психологическом факультете МГУ заявили, что студентка Алиса Теплякова не появлялась на зимней сессии с 24 декабря. Представители университета заявили, что попытки связаться с официальными представителями девятилетней студентки «не увенчались успехом». На факультете указали, что не знают о намерении Алисы продолжить учебу, но если она сдаст сессию, ей готовы предоставить индивидуальный план обучения.
Алиса Теплякова в 8 лет сдала ЕГЭ и поступила на платное отделение психологического факультета МГУ. 21 декабря во время зимней сессии ее отец Евгений Тепляков устроил в университете скандал и напал на заведующего кафедрой из-за несправедливой, по мнению Теплякова, оценки. После этого член СПЧ, вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов предложил приостановить обучение Алисы в вузе. По его словам, существует высокая вероятность появления у нее в будущем нарушений психического и психофизиологического развития из-за «подобного социально-педагогического эксперимента».