«Если расстреляют, то все»: юрист об ужесточении наказания для педофилов

Пожизненный срок оставляет возможность освобождения тех, кто был осуждён из-за ошибки следствия. Об этом адвокат Владимир Шелупахин сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Судебные ошибки и следственные ошибки – мировая и отечественная практика с этим знакомы. Если человек попал на пожизненное, а он не виновен на самом деле, то у него есть шанс выбраться. А если его расстреляют, то всё. Я категорически за инициативу, связанную с пожизненным заключением даже не для рецидивистов, а для первоходов по этим статьям. От общества их нужно изолировать. У этих людей психика не совсем нормальная, и они склонны к рецидивам».

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Шелупахин отметил, что помимо карательных мер необходимо вести профилактическую работу по выявлению потенциально опасных преступников.

«Если законодатели поддержат эту [ужесточение наказания для педофилов — прим. ГМ] инициативу, то технических сложностей здесь нет, это вопрос политическое воли. И я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решён. Но на улице остаются ещё те люди, которых не изобличили или которые преступление ещё не совершили, но они к ним склонны. Поэтому помимо карательных мер нам необходима профилактика на различных уровнях, выявление лиц, склонных к таким преступлениям».

Первое чтение в Госдуме прошел законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей и подростков.

"Пожизненный срок - справедливая мера, позволяющая изолировать выродков, - не стал скрывать эмоций председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эту тему в своем Telegram-канале. - Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье".

Он выразил надежду, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред.

В связи с резонансными преступлениями в отношении детей, не утихают дискуссии об ужесточении наказания для педофилов, напомнил Павел Крашенинников. По словам автора проекта, в обществе периодически даже возникают предложения о возвращении смертной казни за подобные преступления. "По моему мнению, как и по мнению многих экспертов, пожизненное лишение свободы - наказание более жесткое, чем смертная казнь", - считает депутат.

Согласно нынешнему законодательству, пожизненное лишение свободы грозит только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст авторы из "Единой России" предлагают поднять до 18 лет.

Законопроект распространяет максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления, если они совершены в отношении двух и более несовершеннолетних.

Под данный законопроект подпадает и насилие над несовершеннолетними, сопряженное с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Документ не вызвал возражений у Верховного суда и был поддержан правительством.

Необходимо сделать всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале, комментируя убийство пятилетней девочки в Костроме.

Как сообщило следственное управление СК РФ по Костромской области, 4 января девочка вышла на прогулку, откуда её спустя некоторое время забрали двое мужчин и скрылись. Были организованы поиски девочки, в которых принимали участие следователи и криминалисты, сотрудники полиции, добровольцы. Впоследствии задержали двоих подозреваемых, которые признались в убийстве девочки. Её тело обнаружено в комнате одного из общежитий города. Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом.

«Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. Но многие убеждены, что и этого недостаточно. Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках», — заявил Володин.

Вопрос необходимо проработать совместно со ФСИН, добавил председатель Госдумы. Он пообещал информировать читателей его Telegram-канала о ходе работы.

Законопроект, которым вводится пожизненное заключение для педофилов, совершивших повторное нападение на подростков до 18 лет, был принят в первом чтении 21 декабря 2021 года. Поправки в Уголовный кодекс разработали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Сейчас максимальный срок заключения установлен только за насильственные действия в отношении детей младше 14 лет, совершённые преступником, ранее осуждённым за такое же деяние. Авторы инициативы предлагают поднять возрастную планку потерпевших до 18 лет.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила пожизненно лишать свободы педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые, а также если жертвой стал один ребёнок, а не только двое и более.

Копии обращений на имя авторов законопроекта о пожизненном заключении за педофилию (Павла Крашенинникова, Андрея Турчака и Александра Хинштейна) имеются в распоряжении RT.

Как подчеркнула Волынец, трагедия с пятилетним ребёнком в Костроме «наглядно демонстрирует, что следует ужесточить предложенное наказание».

Согласно данным следствия, 4 января девочка вышла на прогулку, после чего двое неизвестных схватили её и скрылись в неизвестном направлении.

Тело погибшей было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы.

Как сообщила прокуратора Костромской области, один из преступников ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.

По мнению Волынец, необходимо ввести пожизненное тюремное заключение в том числе и для тех, кто совершил подобное преступление в отношении несовершеннолетнего впервые и/или если жертвой преступника стал один ребёнок, а не только двое и более.

Детский омбудсмен выразила депутатам благодарность за внесённый законопроект, но заявила, что считает «недопустимым ждать рецидивов и новых жертв».

«Прошу вас добавить к этому списку преступников, совершивших преступление впервые, и тех, кто совершил преступление в отношении даже одного ребёнка. Считаю недопустимым ждать рецидивов и новых жертв, чтобы изолировать педофилов от наших детей вместо того, чтобы осуществить это сразу после осуждения за первое преступление, ведь цена этого ожидания — половая неприкосновенность, физическое, психическое здоровье и жизнь детей», — говорится в тексте обращения.

Она добавила, что поправки предлагается внести в статьи Уголовного кодекса 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера»).

Убийство пятилетней девочки в Костроме лишний раз доказало, что педофилы-рецидивисты становятся более изощренными и осторожными. Такое объяснение дала телеканалу «360» уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, предложившая пожизненно сажать в тюрьму таких граждан, даже если преступление они совершили впервые.

Омбудсмен уверена, что педофилов на воле невозможно исправить.

«И если первичное преступление, сразу идет пожизненное. Вот прямо сразу обнаружили, изолировали его до конца, как бешеного зверя, от общества», — заявила она.

Волынец подчеркнула, что резонансное убийство ребенка в Костроме не является причиной, по которой была выдвинута инициатива.

«Из двух преступников один уже отбывал наказание за подобную статью. Если бы его не отпустили тогда, дали бы пожизненное сразу, то этой трагедии с девочкой в Костроме можно было избежать», — заметила детский омбудсмен.

По мнению Волынец, нельзя надеяться, что такие преступники исправятся. Важно позаботиться о благополучии и здоровье российских детей, убеждена она.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец пожизненно лишать свободы педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые.

По словам юриста, в последнее время увеличилось количество случаев совершения преступлений в отношении детей людьми, имеющими склонность к педофилии.

«В случае обнаружения такого человека и признания его виновным в суде в совершении преступлений в отношении детей, насильственных преступлений, имеющих сексуальный подтекст, его нужно изолировать от общества. Эти люди не меняются», — отметила Ярмуш.

Она также подчеркнула, что люди, которые в настоящий момент находятся под следствием и вскоре предстанут перед судом за педофилию, ранее уже совершали подобного рода преступление.

«Пожизненное лишение свободы — это гарантия безопасности наших детей... Пожизненное заключение защитит детей в будущем и, может быть, станет преградой, ограничением для людей, которые имеют такие склонности к совершению подобных деяний», — заключила эксперт.

В соцсетях распространили видео, на котором российский заключенный от лица других сидельцев пообещал устроить расправу двум педофилам, убившим и изнасиловавшим пятилетнюю девочку в Костроме. Запись в понедельник, 10 января, публикует Telegram-канал SHOT.

Мужчина заявил, что в какой бы лагерь ни попали убийцы, им будет «больно и печально». Он сказал, что «ни одна мразь не останется в живых», а также выразил соболезнования в связи с гибелью «маленького ангелочка».

По данным следствия, преступление было совершено 4 января на улице Северной Правды в Костроме. В момент похищения пятилетняя девочка играла около Дома культуры, где работала ее мать. Спустя некоторое время двое неизвестных подошли к ребенку, взяли на руки и унесли в неизвестном направлении. Сначала они изнасиловали девочку в местном общежитии, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, мужчины арендовали.

Позже полицейские задержали 44-летнего Дениса Герасимова, который ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию, и его 24-летнего подельника Вадима Белякова, который также был судим, но за кражу денег с банковского счета. Они признались в совершении преступления. В их отношении возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Расследование продолжается, злоумышленники сейчас находятся в СИЗО в одиночных камерах.

К сожалению, многие дети становятся жертвами педофилов. Кажется, будто это мужчина в черном плаще, которого всегда легко опознать. Однако на деле это могут быть ближайшие родственники, друзья семьи, соседи. Любой ребенок может стать жертвой, поэтому родителям важно объяснять правила безопасности. Подробнее в нашей новости.

Неутешительная статистика показывает, что многие дети страдают от домогательств со стороны взрослых. Чтобы обезопасить ребенка, родители обязаны объяснять ему, какие люди бывают, что они делают и как от них защититься. О том, как спасти ребенка от педофила, написала на своей странице в Instagram Юния Коваленко.

Ребенок становится жертвой педофила просто потому, что он ребенок. Именно поэтому дошкольники и младшие школьники привлекают преступника.

Психолог советует как можно чаще говорить ребенку следующее:

Не нужно общаться с незнакомыми людьми;



Нельзя с ними заходить в закрытое помещение;



Не нужно слушаться всех взрослых;



Одному по улице лучше не ходить.

Если взрослый делает ребенку что-то неприятное, просит сохранить это в тайне, то надо объяснить малышу, что ему нужно сделать вот так:

Громко сказать «нет»;



Сразу уйти от него;

Немедленно рассказать родителям, учителям, взрослым, которым доверяешь, либо позвать громко на помощь.

При регистрации в социальных сетях ребенку обязательно нужно говорить, что нельзя выкладывать личную информацию о себе: адрес, номер телефона, место учебы. Если какой-то неизвестный в интернете проявляет сексуальный интерес, стоит насторожиться. Насильник на своей страничке не будет писать, что он насильник. Он представится младшим школьником.

Ребенку сложно объяснить, кто такой педофил. Вы просто можете ПОЯСНИТЬ, что есть некие злые люди, которые крадут детей.

Затем психолог рекомендует пояснить, что это плохо, больно и страшно. Не нужно вдаваться в подробности, чтобы не травмировать психику. Необходимо донести до ребенка, что нормальному взрослому мужчине абсолютно ничего от него не нужно.

Родителям важно наблюдать за поведением ребенка. Если он стал кого-то бояться, перестал ходить в какие-то места, нужно спросить почему.

Если случилась беда, нельзя стирать вещи и мыть ребенка, убирать место преступления. Сразу же надо звонить в полицию. Необходимо выслушать, что хочет сказать ребенок, но нельзя расспрашивать, чтобы его показания не сбились, когда это будет делать представитель закона.



Не выражайте стыд, осуждение, не обвиняйте его. Просто скажите, что вы любите его. Помните, ответственность за произошедшее лежит только на преступнике.

Родители обязаны контролировать свои негативные эмоции, чтобы они не передавались ребенку. Не стоит обсуждать произошедшее с друзьями и родственниками.

У ребенка останется травма. Ему будет необходимо поговорить со специалистом. Родителям нужно как можно быстрее вернуть ребенка к обычной жизни: чаще с ним разговаривайте, дайте возможность поухаживать за кем-то или чем-то.