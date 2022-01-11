Попова рассказала о коварности омикрона

Человек с омикроном может распространять вирус на вторые сутки после заражения еще до проявления симптомов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ, передает ТАСС.

Она отметила, что симптомы болезни проявляются на 3-5 день после заражения. Согласно данным Роспотребнадзора, число случаев заражения омикроном в России за новогодние праздники выросло втрое. Сейчас этот штамм коронавируса подтвержден у 305 россиян.

Случаи заражения омикроном зафиксированы в 13 регионах. По словам Поповой, при неблагоприятном сценарии число выявляемых за день случаев заражения коронавирусом в России может стать шестизначным.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что омикрон завозят в Россию из 25 стран. Лидерами по завозу являются Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Турция. За гражданами, прибывающими из ЮАР и Танзании, осуществляется особый контроль.