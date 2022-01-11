В Кремле предупредили о новой волне COVID-19

«Мы давно еще сказали, что нет вопроса, придет ли к нам омикрон, есть вопрос — когда. Это большая опасность, это реальность, к сожалению. И, конечно, этот вирус проникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это прогнозировалось нашими специалистами, правительством. И соответствующие меры принимаются с тем, чтобы подготовить систему здравоохранения России к возможной очередной волне», — сказал Песков.