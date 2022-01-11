В Кремле предупредили о новой волне COVID-19

Власти России предпринимают меры по подготовке к борьбе с новой волной пандемии коронавируса и распространением омикрон-штамма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводят «Известия».
«Мы давно еще сказали, что нет вопроса, придет ли к нам омикрон, есть вопрос — когда. Это большая опасность, это реальность, к сожалению. И, конечно, этот вирус проникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это прогнозировалось нашими специалистами, правительством. И соответствующие меры принимаются с тем, чтобы подготовить систему здравоохранения России к возможной очередной волне», — сказал Песков.
При этом пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на количество зараженных сегодня в США, где ежедневно фиксируют свыше 1,1 миллиона заболевших COVID-19.
«Сопоставьте в пропорциях к населению и поймете, какие цифры могут быть у нас. Даже при том, что в России живет значительно меньше людей, чем в Америке», — отметил Песков.
Напомним, что первые случаи омикрона в России выявили 6 декабря 2021 года. На 30 декабря их число достигло 103. Всего по состоянию на 11 января в стране выявили более 17 тысяч заболевших коронавирусом.