В Центре Гамалеи рассказали об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Для предотвращения роста заболеваемости крайне важно пройти вакцинацию, а тем, кто ее уже прошел - своевременно через полгода ревакцинацию, а также соблюдать все необходимые противоэпидемические меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и гигиену», — заключил Логунов.