В Центре Гамалеи рассказали об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Заместитель директора НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов рассказал об эффективности вакцины «Спутник V» против нового штамма «омикрон».
«Эпидемиологическую эффективность вакцин можно оценить только на практике. По цифрам вируснейтрализующей активности сывороток (важный тест, который, однако, имеет существенные прогностические ограничения) видно снижение активности по данным всех разработчиков вакцин.
При этом мы собственными силами и, совместно, с итальянскими коллегами, показали сохранение вируснейтрализующей активности в образцах, вакцинированных «Спутником V» с наибольшей активностью у ревакцинированных», — отметил он.
Также Логунов рассказал, как можно противостоять росту заболеваемости коронавирусом.
«Исходя из общей эпидемической ситуации в мире, можно ожидать существенного прироста заболеваемости штаммом «омикрон» в нашей стране уже к концу января - началу февраля.
Для предотвращения роста заболеваемости крайне важно пройти вакцинацию, а тем, кто ее уже прошел - своевременно через полгода ревакцинацию, а также соблюдать все необходимые противоэпидемические меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и гигиену», — заключил Логунов.