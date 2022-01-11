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1 час назад

Российского миллиардера «приняли за террориста» в Казахстане

Российский миллиардер Игорь Рыбаков рассказал, что его «приняли за террориста» в Казахстане. Об этом сообщает «Лента.ру».

Российского миллиардера «приняли за террориста» в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рыбаков прилетел на один из горнолыжных курортов Казахстан 3 января. Его представитель рассказал Forbes, что на 6 и 8 января у бизнесмена были запланированы два мероприятия в Алма-Ате - презентация его книги «ТОК» на казахском языке и бизнес-форум с местными предпринимателями.

Из-за беспорядков мероприятия отменили, а сам Рыбаков остался без интернета и связи. 10 января бизнесмен должен был вернуться домой, но сделать это ему не удалось.

«Лента.ру» отмечает, что позже он смог связаться с коллегами в России и сообщил о попытке задержать его.

«Вчера на блокпосте чуть не вляпался. Меня приняли за террориста. Неужели я так выгляжу? Есть видео, как я иду под дулами автоматов», - процитировало бизнесмена издание.

Представитель бизнесмена рассказал Forbes, что Рыбаков попытается добраться в безопасное место и улететь оттуда.

Ранее в Казахстане освободили киргизского музыканта Викрама Рузахунова, которого подозревали в участии в массовых беспорядках. Киргизия направляла Казахстану ноту протеста.

Общество,Игорь Рыбаков,Forbes,Lenta.ru,
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