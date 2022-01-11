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23 минуты назад

Россиянам предложили украинские гробы за 500 тысяч рублей

В Москве частная ритуальная компания выставила на продажу элитные гробы «Патриот» с двуглавым орлом за более чем полмиллиона рублей. Об этом рассказала «Лента.ру».

Россиянам предложили украинские гробы за 500 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В описании гроба указано, что он сделан из ценных пород дерева. Страна производства - Украина, стоимость - 571 200 рублей.

На новость о производстве гробов с российской символикой на Украине обратили внимание украинские СМИ.

«РБК-Украина» рассказало, что элитные гробы производят из сосны, розовой ольхи, тополя и ясеня, ручки гробов – на бронзовых креплениях. Также для отделки гробов используется сусальное золото и итальянский постельный бархат.

Летом 2021 года российские производители гробов уведомили ритуальные агентства о росте цен на свою продукцию на 30–60 процентов. «Коммерсант» писал, что в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала семи тысяч рублей, а с августа выросла до 9,2 тыс. Более дорогие образцы подорожали с 15 до 20–25 тыс. рублей.

Общество,РБК-Украина,Lenta.ru,
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