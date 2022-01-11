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25 минут назад

Помощница Киры Прошутинской рассказала о состоянии телеведущей

Телеведущая Кира Прошутинская находится под наблюдением врачей, ее самочувствие хорошее. Об этом сообщила ТАСС ее помощница Наталья Бондарева.

Помощница Прошутинской рассказала о состоянии телеведущей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кира Александровна чувствует себя хорошо. Находится под наблюдением", - сказала она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущая госпитализирована в Москве. По его данным, 9 января она обратилась к врачам с жалобами на кашель, который впоследствии усилился. При первичном осмотре у нее зафиксировали высокое артериальное давление. Состояние Прошутинской оценивалось как среднетяжелое.

Прошутинская родилась 15 сентября 1945 года в Москве. В 1970-2010-х годах в качестве редактора, художественного руководителя, соавтора или ведущей принимала участие в создании популярных советских и российских телепрограмм: "А ну-ка, девушки!", "От всей души", "Пресс-клуб", "12-й этаж", "Взгляд", "Мир и молодежь", "Времечко", "Оба-На", "Намедни", "Дежурный по стране", "Акуна Матата", "Старая квартира", "Мы", "Человек в маске", "В поисках утраченного", "Народ хочет знать", "Жена. История любви" и др. Всего при участии Прошутинской на разных телеканалах вышли в эфир более ста программ, каждая из которых насчитывала десятки выпусков.

Общество,Кира Прошутинская,Деловая газета "Взгляд",
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