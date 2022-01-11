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35 минут назад

Родители девятилетней студентки МГУ заявили о новых притеснениях со стороны вуза

На факультете психологии Московского государственного университета родителям девятилетней студентки Алисы Тепляковой отказывают раскрыть персональные данные их дочери. О новых притеснениях рассказали News.ru Наталья и Евгений Тепляковы.

Отец девочки утверждает, что заместитель декана психфака МГУ Артем Ковалев в письмах его жене говорит, что она никто, и ей персональные данные ребенка не предоставят. Россиянин заметил, что в Рособрнадзоре ему пообещали, что дочь продолжит обучение в вузе по индивидуальному плану.

Его супруга пояснила, что в МГУ готовы прислать им документы Алисы только после успешной сдачи девочкой всех экзаменов.

«При этом у нас есть ответ Рособрнадзора, в котором сам университет говорит о том, что ИУП уже давно предоставлен. Но мы не в курсе, потому что с нами никто ничего не обсуждает», — уверяет Наталья Теплякова.

Накануне в пресс-службе психологического факультета МГУ сообщили, что Алиса Теплякова пропустила зимнюю сессию. Она с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах.

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