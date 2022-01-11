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48 минут назад

«Омикрон» накроет Россию: в центре Гамалеи предрекли новую вспышку

Россию в скором времени накроет штамм «омикрон» и уровень заболеваемости COVID-19 будет очень высоким. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов.

По словам Логунова, значимого подъема заболеваемости в России, вызванного штаммом «омикрон», стоит ожидать в конце января – начале февраля. При этом он подчеркнул, что при большой заразности штамма он менее летален, однако не нужно считать, что все пройдет легко.

«Уровень и наклон заболеваемости на штамме «омикрон» - он абсолютно беспрецедентный. Да, у нас может быть снижена на 60-70% летальность и количество госпитализированных, но при этом будет такой уровень заболеваемости, что он все это перекроет с запасом, поэтому в настоящее время говорить о легкости штамма «омикрон» и радоваться этому не нужно. Нужно готовиться серьезно», - пояснил замглавы центра им.Гамалеи.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен в Южной Африке. В декабре в мире зафиксировали первые случаи смерти пациентов с этим штаммом. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант вируса очень заразен и распространился уже на более чем сто стран мира.

В России выявлено 17 525 случаев COVID

Из-за распространения в Южной Африке и Гонконге омикрон-штамма Россия с 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. Также Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска.

Общество,Видео,Денис Логунов,Роспотребнадзор,
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