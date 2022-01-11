«Уровень и наклон заболеваемости на штамме «омикрон» - он абсолютно беспрецедентный. Да, у нас может быть снижена на 60-70% летальность и количество госпитализированных, но при этом будет такой уровень заболеваемости, что он все это перекроет с запасом, поэтому в настоящее время говорить о легкости штамма «омикрон» и радоваться этому не нужно. Нужно готовиться серьезно», - пояснил замглавы центра им.Гамалеи.