В России выявили 17 946 случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России было подтверждено 17 946 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 17 525 заболевших.

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Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 702 150 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 745 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 783 пациента. Общее число летальных исходов — 318 432.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 758 364 пациента. За сутки выздоровели 26 346 человек, накануне — 25 216.