В России выявлено 17 525 случаев COVID

17 525 случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 10 684 204.

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Наибольшее число новых случаев заражений зарегистрировано в Москве (+4635), на втором месте по суточному приросту находится Санкт-Петербург (+1512), на третьем — Московская область (+855). Четвертое и пятое место занимают Свердловская и Ростовская области соответственно.

Выздоровели еще 25 216 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 9 732 018 человек.