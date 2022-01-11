В России выявлено 17 525 случаев COVID

17 525 случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 10 684 204.
Наибольшее число новых случаев заражений зарегистрировано в Москве (+4635), на втором месте по суточному приросту находится Санкт-Петербург (+1512), на третьем — Московская область (+855). Четвертое и пятое место занимают Свердловская и Ростовская области соответственно.
Выздоровели еще 25 216 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 9 732 018 человек.
Также за сутки зафиксировано 783 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 317 687 человек.