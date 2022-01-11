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10 минут назад

Девятилетнюю студентку МГУ обвинили в прогулах

Девятилетняя студентка психологического факультета МГУ Алиса Теплякова не присутствовала на экзаменах и зачетах, а ее родители не выходили на связь с руководством вуза с 24 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу факультета.

«С 24 декабря 2021 года по настоящее время на сдаче зачетов и экзаменов. На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам неизвестно», — сообщили на факультете.

Тем временем отец Алисы Евгений Тепляков в беседе с газетой «Известия» заявил, что информация о пропусках недостоверная.

«Я не знаю, о чем идет речь. Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу», — сказал он.

Напомним, что в семье Тепляковых семеро детей. Все дети находятся на домашнем обучении. Сестра Алисы Лейя в возрасте 4,5 лет стала самой юной школьницей в России. Их брат Хеймдалль в 7 лет сдал ОГЭ и получил аттестат за 9-й класс.

Сама Алиса же стала самой юной россиянкой, которая получила образование за 11 классов — она успешно сдала ЕГЭ в возрасте 8 лет. В результате руководство МГУ согласилось зачислить девочку на психологический факультет на платной основе.

Общество,Видео,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,МГУ,газета "Известия",
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