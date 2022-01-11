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33 минуты назад

Жительница Подмосковья потребовала выдать ей советский паспорт

Жительница Подмосковья хочет получить советский паспорт, так как считает, что Россия не является независимым государством. Женщина назвала РФ английской коммерческой организацией, сообщает Telegram-канал Mash.

Жительница Подмосковья потребовала выдать ей советский паспорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сторонница теории криптоколоний Григорьева О. обратилась в Барвихинский отдел полиции Одинцовского района с очень важным заявлением: по ее мнению, "Субъект Российская Федерация — РФ" — это коммерческая структура, которая зарегистрирована в Лондоне, а Дмитрий Медведев является ее генеральным директором. Женщина также уточнила, что занимается эта структура проведением экспериментов над человеческим ДНК при помощи вакцинаций.

Григорьева же, по ее словам, в этом «мракобесии» категорически участвовать не собирается, а потому требует выдать ей советский паспорт суверенной гражданки СССР. Кроме того, она нашла выход на время, пока он будет готовиться — попросила выдать ей временное удостоверение личности гражданки иностранного государства.

Однако в полиции теорию женщины не оценили и паспорт не выдали.

Ранее житель Екатеринбурга Дмитрий Каримулин за 30 лет не поменял советский паспорт на российский, в результате чего остался без квартиры - он не смог унаследовать жилплощадь, доставшуюся от умершей тети, так как по документам не является гражданином РФ.

Общество,Дмитрий Медведев,
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