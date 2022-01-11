Жительница Подмосковья потребовала выдать ей советский паспорт

Жительница Подмосковья хочет получить советский паспорт, так как считает, что Россия не является независимым государством. Женщина назвала РФ английской коммерческой организацией, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сторонница теории криптоколоний Григорьева О. обратилась в Барвихинский отдел полиции Одинцовского района с очень важным заявлением: по ее мнению, "Субъект Российская Федерация — РФ" — это коммерческая структура, которая зарегистрирована в Лондоне, а Дмитрий Медведев является ее генеральным директором. Женщина также уточнила, что занимается эта структура проведением экспериментов над человеческим ДНК при помощи вакцинаций.

Григорьева же, по ее словам, в этом «мракобесии» категорически участвовать не собирается, а потому требует выдать ей советский паспорт суверенной гражданки СССР. Кроме того, она нашла выход на время, пока он будет готовиться — попросила выдать ей временное удостоверение личности гражданки иностранного государства.

Однако в полиции теорию женщины не оценили и паспорт не выдали.