Большинство россиян на новогодних выходных проверяли рабочие чаты

Согласно опросу, половина пользователей даже не выключали звук уведомлений

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В первую рабочую неделю нового 2022 года медиахолдинг Rambler&Co узнал у россиян, известно ли им о диджитал-детоксе – практике, когда временно игнорируешь соцсети и онлайн-общение. Сколько пользователей отключили уведомления у рабочих чатов, а сколько вообще их игнорировали на новогодних праздниках – в данных опроса.

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Самыми востребованными социальными сервисами во время отпуска стали: соцсети (49%), мессенджеры (31%), а также карты и полезные городские сервисы (20%).

Большинство опрошенных россиян (59%) на отдыхе всегда меняют сценарии поведения в соцсетях. Из них 35% в этот раз старались вообще не заходить в социальные медиа, 12% делали это реже чем обычно и столько же (12%) – только по личным поводам. 41% одинаково часто пользуются соцсетями как в рабочие дни, так и в выходные, праздники.

При этом почти половина (49%) респондентов уверяет, что спокойно чувствует себя без онлайн-общения неделю и больше. 18% не могут без него прожить ни дня, и столько же (18%) способны сделать перерыв не более 2 суток. На 3-4 дня в офлайне хватает терпения у каждого десятого, на 5-6 дней – у 5% пользователей.

На отдыхе о работе часто напоминают уведомления из рабочих чатов и почты. 42% россиян не убирают их в выходные и постоянно следят, что происходит. Почти треть (29%) отключают уведомления и лишь изредка проверяют, не возник ли срочный вопрос. 15% даже не заглядывают в мессенджеры, а 14% решаются на радикальные меры и совсем не пользуются своим смартфоном.

Из тех, кто смартфон не выключают, половина (50%) находятся в постоянной «боевой готовности» и реагируют на все уведомления. 22% оставляют звуковые сигналы только для личных контактов, почти каждый пятый (19%) выбирает беззвучный режим для всех, а практически у каждого десятого (9%) пользователя смартфон всегда находится на беззвучном – неважно, на работе они или отдыхе.