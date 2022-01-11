Центр им. Гамалеи: "омикрон" вытеснит "дельту" и в России

"Судя по всему, наблюдая за тем, что происходит в мире, происходит замещение вариантом "омикрон" предыдущего варианта "дельта", который получил практически стопроцентное распространение <...> Безусловно, это и должно произойти в нашей стране", - сказал он в эфире канала "Соловьев Live" в YouTube.