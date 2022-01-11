Центр им. Гамалеи: "омикрон" вытеснит "дельту" и в России

Омикрон-штамм коронавируса уже вытесняет "дельту" в мире, это ждет и Россию, считает руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
"Судя по всему, наблюдая за тем, что происходит в мире, происходит замещение вариантом "омикрон" предыдущего варианта "дельта", который получил практически стопроцентное распространение <...> Безусловно, это и должно произойти в нашей стране", - сказал он в эфире канала "Соловьев Live" в YouTube.
Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным Роспотребнадзора на 30 декабря, в России выявили в общей сложности 103 случая заражения этим вариантом.