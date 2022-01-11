Пока вы спали: усиление России в Казахстане и удар по рублю

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Согласно консенсус-прогнозу экономистов, индекс потребительских цен в США может превысить 7% в годовом исчислении, что станет самым высоким показателем с 1982 года. Ожидается, что такое ускорение инфляции подтолкнет Федеральную резервную систему (ФРС) США к повышению ключевой ставки, пишет «Независимая газета».
Аналитики Goldman Sachs не исключают, что ФРС повысит ставку четыре раза за 2022 год - в марте, июне, сентябре и декабре. Ужесточение монетарной политики США негативно скажется на притоке капитала на развивающиеся рынки, усилится давление на рубль и российские ценные бумаги, что может привести к их падению, заявили опрошенные изданием эксперты.
Несмотря на требования украинского руководства, женевский саммит России с США и НАТО по вопросам безопасности проходит без участия представителей Украины. Также были поставлены на паузу поставки оружия Киеву, а американский сенат, вероятнее всего, не утвердит законопроект о санкциях против «Северного потока – 2», сообщают «Известия».
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что США, Россия и НАТО вряд ли на чем-то принципиально сойдутся в Швейцарии, однако разговоры о том, что судьбу Киева решают без него, могут иметь весьма болезненные последствия для украинского руководства.
Анкара проводит активную политику по объединению тюрков под эгидой Турции и обострение ситуации в Казахстане, а также активное участие в событиях ОДКБ, очень не понравились турецким властям, заявили «Известиям» политологи.
По их словам, усиление позиции Москвы в регионе «в очередной раз надломило фундамент туркоцентричного Турана». При этом Турция вряд ли в ближайшее время будет способна предоставить какую-то альтернативу в военно-политической сфере, однако события в Казахстане могут стать причиной пересмотра Анкарой своих внешнеполитических приоритетов.
Американская консалтинговая компания Bain & Company в своем докладе отметила, что пандемия коронавируса стала катализатором изменений на рынке труда и заставила людей пересмотреть баланс между работой и частной жизнью. Об этом пишет «Коммерсант».
Аналитики выделили пять основных трендов, которые будут влиять на рынок труда в будущем. Среди них - изменение мотивации для работы и все большая сосредоточенность не только на зарплате, но и на гарантиях занятости и гибких условиях труда, а также изменение графика и рост доли удаленной работы.
Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что власти рассматривают вопрос о введении продуктовых карточек для малоимущих на фоне роста цен на продовольствие. Об этом сообщает «Независимая газета».
При этом представители оппозиции считают, что социальная защита не решит проблему роста цен на продукты питания, так как она обусловлена повышением стоимости газа. В свою очередь украинские производители, в том числе хлеба, встали перед выбором – и дальше повышать цены или объявлять о банкротстве.