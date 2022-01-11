Пока вы спали: усиление России в Казахстане и удар по рублю

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Рекордная инфляция в США ударит по рублю

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Согласно консенсус-прогнозу экономистов, индекс потребительских цен в США может превысить 7% в годовом исчислении, что станет самым высоким показателем с 1982 года. Ожидается, что такое ускорение инфляции подтолкнет Федеральную резервную систему (ФРС) США к повышению ключевой ставки, пишет «Независимая газета».

Аналитики Goldman Sachs не исключают, что ФРС повысит ставку четыре раза за 2022 год - в марте, июне, сентябре и декабре. Ужесточение монетарной политики США негативно скажется на притоке капитала на развивающиеся рынки, усилится давление на рубль и российские ценные бумаги, что может привести к их падению, заявили опрошенные изданием эксперты.

Киев не пригласили на переговоры о будущем Украины

Несмотря на требования украинского руководства, женевский саммит России с США и НАТО по вопросам безопасности проходит без участия представителей Украины. Также были поставлены на паузу поставки оружия Киеву, а американский сенат, вероятнее всего, не утвердит законопроект о санкциях против «Северного потока – 2», сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что США, Россия и НАТО вряд ли на чем-то принципиально сойдутся в Швейцарии, однако разговоры о том, что судьбу Киева решают без него, могут иметь весьма болезненные последствия для украинского руководства.

Анкара опасается усиления России в Казахстане

Анкара проводит активную политику по объединению тюрков под эгидой Турции и обострение ситуации в Казахстане, а также активное участие в событиях ОДКБ, очень не понравились турецким властям, заявили «Известиям» политологи.

По их словам, усиление позиции Москвы в регионе «в очередной раз надломило фундамент туркоцентричного Турана». При этом Турция вряд ли в ближайшее время будет способна предоставить какую-то альтернативу в военно-политической сфере, однако события в Казахстане могут стать причиной пересмотра Анкарой своих внешнеполитических приоритетов.

Рынок труда мутировал в пандемию COVID-19

Американская консалтинговая компания Bain & Company в своем докладе отметила, что пандемия коронавируса стала катализатором изменений на рынке труда и заставила людей пересмотреть баланс между работой и частной жизнью. Об этом пишет «Коммерсант».

Аналитики выделили пять основных трендов, которые будут влиять на рынок труда в будущем. Среди них - изменение мотивации для работы и все большая сосредоточенность не только на зарплате, но и на гарантиях занятости и гибких условиях труда, а также изменение графика и рост доли удаленной работы.

На Украине задумались о введении продуктовых карточек

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что власти рассматривают вопрос о введении продуктовых карточек для малоимущих на фоне роста цен на продовольствие. Об этом сообщает «Независимая газета».