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1 час назад

«У австралийских властей совсем «крыша прохудилась». Лоза прокомментировал скандал с Джоковичем на Australian Open

Российский певец Юрий Лоза высказался о ситуации с въездом первой ракетки мира Новака Джоковича в Австралию.

«Крыша прохудилась»: Лоза о скандале с Джоковичем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне кажется, что у австралийских властей совсем «крыша прохудилась». Запретить девятикратному победителю открытого чемпионата страны Новаку Джоковичу играть из-за отсутствия у него укола — это тупость в кубе. Кого он может на корте заразить? Теннис — это же не командный вид спорта! Если вы боитесь здоровых людей, так предложите им разминаться отдельно и выделите им отдельные раздевалки — какие проблемы? Хочется спросить у этих рьяных чиновников — ну если вы ввели себе под кожу химическую бяку, почему другие обязательно должны сделать то же самое?» — написал у себя в Facebook Лоза.

На прошлой неделе по прилете в Мельбурн Джоковичу было отказано во въезде в Австралию из-за нарушения антикоронавирусных требований, его виза была аннулирована. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию, которая была удовлетворена. Суд постановил, что решение аннулировать австралийскую визу Джоковича не имело под собой оснований. Несмотря на это, участие серба в Australian Open находится под вопросом.

Общество,Юрий Лоза,Новак Джокович,
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