«Крыша прохудилась»: Лоза о скандале с Джоковичем

«Мне кажется, что у австралийских властей совсем «крыша прохудилась». Запретить девятикратному победителю открытого чемпионата страны Новаку Джоковичу играть из-за отсутствия у него укола — это тупость в кубе. Кого он может на корте заразить? Теннис — это же не командный вид спорта! Если вы боитесь здоровых людей, так предложите им разминаться отдельно и выделите им отдельные раздевалки — какие проблемы? Хочется спросить у этих рьяных чиновников — ну если вы ввели себе под кожу химическую бяку, почему другие обязательно должны сделать то же самое?» — написал у себя в Facebook Лоза.