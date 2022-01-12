Новый директор МХАТа убрал из театра мощи и иконы

МХАТ имени М. Горького по распоряжению нового директора Владимира Кехмана убрал из помещения театра мощи и иконы. Иконы «Праздники Христовы» и Димитрия Ростовского, а также ковчег с мощами передали представителю прихода петербургского храма святителя Николая Чудотворца, передает РИА Новости.
«В прошлый раз все закончилось без ответа. После этого ко мне стали приходить сотрудники театра, которым принадлежали вещи, находящиеся в той комнате, мы отдали им их иконы», — рассказал Кехман.
Он отметил, что последним шагом в разрешении сложившейся ситуации стало оформление доверенности от храма. Его представители заявили, что хотели бы забрать иконы и мощи, находящиеся в театре.
«Я считаю, что этап приведения театра в соответствие с настоящей его функцией завершен», — подчеркнул директор МХАТа.
Ранее Кехман рассказал, что бывший художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков сделал в театре молельную комнату с мощами. Этот факт возмутил нового директора.