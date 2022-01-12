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32 минуты назад

Новый директор МХАТа убрал из театра мощи и иконы

МХАТ имени М. Горького по распоряжению нового директора Владимира Кехмана убрал из помещения театра мощи и иконы. Иконы «Праздники Христовы» и Димитрия Ростовского, а также ковчег с мощами передали представителю прихода петербургского храма святителя Николая Чудотворца, передает РИА Новости.

Новый директор МХАТа убрал из театра мощи и иконы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В прошлый раз все закончилось без ответа. После этого ко мне стали приходить сотрудники театра, которым принадлежали вещи, находящиеся в той комнате, мы отдали им их иконы», — рассказал Кехман.

Он отметил, что последним шагом в разрешении сложившейся ситуации стало оформление доверенности от храма. Его представители заявили, что хотели бы забрать иконы и мощи, находящиеся в театре.

«Я считаю, что этап приведения театра в соответствие с настоящей его функцией завершен», — подчеркнул директор МХАТа.

Ранее Кехман рассказал, что бывший художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков сделал в театре молельную комнату с мощами. Этот факт возмутил нового директора.

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