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23 минуты назад

Отец девятилетней студентки МГУ обвинил СМИ в клевете

Отец девятилетней студентки Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Евгений Тепляков обвинил СМИ в клевете. Его слова приводят «Известия».

Отец девятилетней Тепляковой ответил на претензии МГУ
Фото: скрин видеоскрин видео

Так он отреагировал на информацию о том, что Алиса Тепляков отсутствовала на экзаменах и зачетах.

«Я не знаю, о чем идет речь. Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу», — заявил он.

Ранее в пресс-службе психологического факультета МГУ сообщили, что девятилетняя студентка МГУ пропустила зимнюю сессию. Она с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах.

В МГУ «потеряли» девятилетнюю студентку

«С 8 сентября 2021 года мы не видели студентку Теплякову А.Е. в стенах Московского университета. А с 24 декабря 2021 года по настоящее время на сдаче зачетов и экзаменов», — говорится в сообщении.

Общество,Евгений Тепляков,МГУ,газета "Известия",
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