Постиранного в стиральной машинке кота сняли на видео

Шотландский вислоухий кот Броша из украинского Днепра выжил после получасового пребывания в работающей стиральной машине. Видео из ветклиники публикует telegram-канал «Лента дна».
Сообщается, что хозяева, заметив кота внутри барабана, отвезли его к ветеринарам. сейчас кот чувствует себя хорошо. По рассказам хозяев, котик любит спать в стиральной машине. Перед инцидентом в барабане находилась собачья лежанка серого цвета. Броша забрался в стиральную машину, после чего хозяйка закрыла дверцу и включила аппарат. Кот стирался около 30 минут. Хозяева услышали крики и выпустили кота наружу
«На удивление, при открытии машинки кот выбежал и попытался скрыться. Его поймали, высушили и сразу привезли к ветеринару», - сообщается на странице социальной сети клиники.
В лечебнице уточнили, что на осмотре у котика были «хрипы в легких, низкая температура, глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством». Коту провели всю необходимую терапию. Анализы были в норме и вскоре Броша отправился домой.