Постиранного в стиральной машинке кота сняли на видео

Шотландский вислоухий кот Броша из украинского Днепра выжил после получасового пребывания в работающей стиральной машине. Видео из ветклиники публикует telegram-канал «Лента дна».

Сообщается, что хозяева, заметив кота внутри барабана, отвезли его к ветеринарам. сейчас кот чувствует себя хорошо. По рассказам хозяев, котик любит спать в стиральной машине. Перед инцидентом в барабане находилась собачья лежанка серого цвета. Броша забрался в стиральную машину, после чего хозяйка закрыла дверцу и включила аппарат. Кот стирался около 30 минут. Хозяева услышали крики и выпустили кота наружу

«На удивление, при открытии машинки кот выбежал и попытался скрыться. Его поймали, высушили и сразу привезли к ветеринару», - сообщается на странице социальной сети клиники.