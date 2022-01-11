Названы сценарии развития отношений России и США в 2022 году

США и Россия в 2022 году могут разрешить дипломатический кризис в рамках переговоров по кибербезопасности и стратегической стабильности. Об этом заявили эксперты агентства «Евразийские стратегии» МГИМО в ежегодном докладе «Международные угрозы», пишет «Лента.ру».

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Как указано в документе, США и Россия до сих пор не смогли урегулировать вопросы с обменом заключенных и функционированием посольств. При этом Москва и Вашингтон добились стабилизации своих отношений за счет переговоров в Женеве и ряда двусторонних шагов.

Аналитики отметили, что США и РФ наладили переговоры по кибербезопасности и стратегической стабильности. Дипломаты обеих страны в перспективе смогут поддерживать работу механизмов для заключения договоров по военно-стратегическим направлениям. Между тем силовые структуры США и России продолжат совместную борьбу с кибернетической преступностью.