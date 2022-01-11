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14 минут назад

Названы сценарии развития отношений России и США в 2022 году

США и Россия в 2022 году могут разрешить дипломатический кризис в рамках переговоров по кибербезопасности и стратегической стабильности. Об этом заявили эксперты агентства «Евразийские стратегии» МГИМО в ежегодном докладе «Международные угрозы», пишет «Лента.ру».

Названы сценарии развития отношений России и США в 2022 году
Фото: РамблерРамблер

Как указано в документе, США и Россия до сих пор не смогли урегулировать вопросы с обменом заключенных и функционированием посольств. При этом Москва и Вашингтон добились стабилизации своих отношений за счет переговоров в Женеве и ряда двусторонних шагов.

Аналитики отметили, что США и РФ наладили переговоры по кибербезопасности и стратегической стабильности. Дипломаты обеих страны в перспективе смогут поддерживать работу механизмов для заключения договоров по военно-стратегическим направлениям. Между тем силовые структуры США и России продолжат совместную борьбу с кибернетической преступностью.

В ежегодном докладе также говорилось о вероятности некоторых сценариев развития отношений двух стран. Аналитики считают, что Россия и США в этом году будут избегать масштабной гонки вооружений. Они также назвали маловероятным согласование между США и Россией общего «уравнения безопасности» и сценарий, при котором одна страна обвинит другую в разрушительной кибератаке.

Общество,МГИМО,Lenta.ru,
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