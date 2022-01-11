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51 минуту назад

Губернатор Подмосковья поручил ввести в школьное питание пельмени. Видео

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возмутился отсутствием в школьном меню пельменей во время заседания правительства Московской области. Видео публикует telegram-канал «Мослента».

Министр образования региона Илья Бронштейн во время доклада о питании в школах обратил внимание на то, что ученики выразили желание в школьном мен пельмени.

«В чем проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели пельменей. Во все времена, наши школьные и студенческие годы одним из любимых блюд были пельмени. Тогда еще не было бургеров и картошки фри», — сказал Воробьев.

Министр образования Подмосковья уточнил, что отсутствие пельменей в меню школ объясняется требованиями СанПиНа. Вскоре возможность включения в рацион школьников пельменей проработают, добавила санитарный врач региона Ольга Микаилова

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