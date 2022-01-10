В российском регионе решили отменить ковид-сертификаты

«На региональном штабе, который пройдет на этой неделе в четверг, 15 января, я внесу предложение об отмене QR-кодов в общественных местах. Они свою задачу, мне кажется, у нас в определенной степени выполнили. До изменения ситуации с коронавирусом сейчас, думаю, нет смысла их сохранять», — сказал Клычков.