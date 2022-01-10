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17 минут назад

В российском регионе решили отменить ковид-сертификаты

Систему ковид-сертификатов в общественных местах в Орловской области могут отменить с 16 января. Ее ввели в октябре 2021 года. Об этом в своем Instagram-аккаунте заявил губернатор региона Андрей Клычков.

В российском регионе решили отменить ковид-сертификаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На региональном штабе, который пройдет на этой неделе в четверг, 15 января, я внесу предложение об отмене QR-кодов в общественных местах. Они свою задачу, мне кажется, у нас в определенной степени выполнили. До изменения ситуации с коронавирусом сейчас, думаю, нет смысла их сохранять», — сказал Клычков.

Отметим, что губернатор Орловской области обещал жителям региона поднять вопрос об отмене ковид-сертификатов во время прямого эфира в социальной сети накануне Нового года.

Также в своем обращении Клычков подчеркнул, что масочный режим в регионе продолжит действовать, их отменять не будут

Общество,Андрей Клычков,
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