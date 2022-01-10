Россиян призвали сдавать на переработку новогодние ели

Российский экологический оператор призывает россиян сдавать новогодние елки после праздников на утилизацию. После переработки они пойдут на корм животным или могут пригодиться в сельском хозяйстве.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что избавляться от новогодних деревьев нужно правильно, не нанося вреда экологии. Выбрасывать живые елки в баки для обычных отходов нельзя.

— Если елка попадает на полигон или оказывается просто выброшенной где-то на обочине, то при разложении она будет вырабатывать метан. Это опасный газ, который легко горит и разрушает озоновый слой, ускоряя глобальное потепление, — отметил он в комментарии «360».

Он напомнил, что во многих городах России проводят акции по сдаче на вторсырье живых елок. После переработки деревья обретают вторую жизнь: идут на корм животным или становятся щепой для почвы или городских клумб.

Денис Буцаев отметил, что в Москве работает более 500 пунктов приема в рамках акции «Ёлочный круговорот». В Подмосковье работает 224 пункта «Подари своей ёлке вторую жизнь!».