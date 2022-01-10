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48 минут назад

Туристок осудили за фото в бикини на курорте в Карачаево-Черкесии

Девушки, посетившие курорт Домбай в Карачаево-Черкесии, опубликовали в Instagram фото на лыжах, но без одежды: некоторые в купальнике, а кто-то снят топлесс со спины. Кадры разлетелись в местных сообществах в социальных сетях, после чего в адрес отдыхающих начали поступать многочисленные оскорбления и критика, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Туристок осудили за фото в бикини на курорте в Карачаево-Черкесии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Особенно жестко некоторые жители Карачаево-Черкесской республики высказались в адрес туристки, которая опубликовала снимок в купальнике и папахе с подписью: «Жаркий Домбай».

«Это что за бардак, еще папаху надела?», «Зачем таких с цепи спустили?», «Почему некоторые люди, приезжая в гости, ведут себя отвратительно?», «Не срамите наши законы», – категорично заявили местные жители.

Авторы замечаний сочли такое поведение оскорблением чувств жителей республики, а также неуважением к местному менталитету. По мнению местных поборников морали, владельцы отелей должны проводить беседы с постояльцами и объяснять им, что допустимо, а чего нельзя делать на Кавказе.

Однако не все комментаторы оказались против такого отдыха, нашлись и те, кто решился заступиться за девушек.

«В городе Черкесске полно публичных домов, они же типа сауны, но обсуждать мы будем девчонку в купальнике на курорте», - написал один из пользователей сети.

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